صراع على قمة الديمقراطيين في أمريكا.. فان هولن يتحدى شومر

أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند الأمريكية، كريس فان هولن، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الكونغرس المقبل، ليشكل بذلك تحدياً للزعيم الديمقراطي تشاك شومر بعد أن اكتسح الحزب السلطة في انتخابات التجديد النصفي.

وقال فان هولن في بيان إن "الشعب الأمريكي طالب بالتغيير"، وهذا السبب الذي دفعه للترشح.

وتابع "الكرة الآن في ملعبنا لنكون على مستوى هذه اللحظة، ولن يتأتى ذلك إلا بقيادة جديدة. الأمر لا يقتصر على فرد واحد- بل على تلبية نداء الشعب الأمريكي. ولهذا السبب أترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ".