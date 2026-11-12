أبوظبي تحرّك مفاوضات أوكرانيا.. ومعركة شروط السلام تبدأ



لم تكن العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب الأوكرانية غياب قنوات الاتصال بين موسكو وكييف، بقدر ما كانت الهوة الواسعة بين شروط الطرفين لأي تسوية. وبعد تسعة أشهر من انقطاع المفاوضات المباشرة، أعادت محادثات أبوظبي الوفدين الروسي والأوكراني إلى طاولة واحدة بوساطة أمريكية، وفتحت الطريق أمام جولة جديدة، لكن انتقال المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من العاصمة الإماراتية إلى الكرملين، ثم التوجه للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن، كشف أنه بعد استئناف الحوار سيكون الاختبار الأصعب ما يتعلق بقدرة الأطراف على تقديم تنازلات تتجاوز الملفات الإنسانية.

وتجاوزت أهمية محادثات أبوظبي الاتفاق المبدئي على تبادل واسع للأسرى، إذ سمحت باستئناف النقاش حول وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب. ونقل الاتفاق على مواصلة المحادثات الجهود الدبلوماسية من البحث عن صيغة للقاء إلى اختبار المساحات المتاحة للتفاهم، بعد أشهر من التباعد والتصعيد. واستندت استضافة الإمارات إلى سجل من الوساطات الإنسانية، بلغ 27 وساطة حتى 23 أكتوبر، وأسهم في تبادل 8537 أسيراً، بما أتاح أرضية عملية للحوار مع الجانبين.

وجاء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات في إطار دعم الإمارات للمساعي السياسية لإنهاء الأزمة.

وفي موسكو، ظهر الفارق بين الزخم الدبلوماسي وثبات المواقف، فقد وصف الكرملين محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر بأنها مفيدة، وأعلن المبعوث الأمريكي الاتفاق على جولة جديدة، بينما جدد الرئيس الروسي تمسكه بما تعتبره موسكو حدودها، بما يشمل المناطق الأربع التي أعلنت ضمها عام 2022. وفي المقابل، ترفض كييف التنازل عن أراضيها، وتطالب بضمانات تمنع تجدد الهجوم بعد وقف القتال. وهكذا لا يقتصر الخلاف على خط تماس يمكن تثبيته، بل يمتد إلى السؤال عن الوضع القانوني للأراضي، ومن يضمن عدم تحول الهدنة إلى مرحلة تسبق حرباً جديدة.

وعكست تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته حدود التقدم المعلن، فقد قال لوكالة «فرانس برس»، الخميس، إنه «يصعب القول ما إذا كان السلام في أوكرانيا صار أقرب»، رغم حديث الأطراف عن أجواء إيجابية في أبوظبي واتفاقها على استمرار المفاوضات. وكان روته قد أكد في وقت سابق توافق المواقف الأمريكية والأوكرانية والأوروبية بشأن مسار التفاوض، لكنه اعتبر أن الخطوة التالية تتوقف على استعداد موسكو للتجاوب مع الجهود الدبلوماسية.

وتزداد التعقيدات مع دخول مستقبل الأمن الأوروبي إلى قلب المساومات، فقد جدد بوتين رفض نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد الحرب، وأكد مطالب موسكو المتعلقة بعدم توسع حلف شمال الأطلسي، بينما تعد كييف ودول أوروبية وجود ضمانات أمنية قوية شرطاً أساسياً لأي اتفاق، وبذلك يلتقي خلافان في مسار واحد: كيفية إنهاء القتال داخل أوكرانيا، وكيفية تنظيم العلاقة الأمنية بين روسيا والغرب بعده. وقد تتحول الترتيبات المفترض أن تحمي السلام إلى عقبة إضافية إذا رأت موسكو فيها تهديداً، واعتبرتها كييف أقل من الحد المطلوب لحمايتها.

ويضع احتمال توسيع طاولة المفاوضات هذا التباين أمام اختبار آخر، فقد أعلن ويتكوف أن الجولة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين أوروبيين، دون تأكيد روسي نهائي لتركيبة الوفود. وكانت أبوظبي قد استضافت قبل المحادثات الثلاثية اجتماعاً بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وشركاء أوروبيين وحلف الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، لكن الانتقال من التشاور مع الأوروبيين إلى منحهم موقعاً مباشراً في التفاوض يظل مسألة خلافية، في ظل مطالبة موسكو بإعادة النظر في منظومة الأمن الأوروبي، وتمسك العواصم الأوروبية بألا تُحسم ترتيبات أمن القارة من دونها.

وتضيف الضغوط الأمريكية عاملاً آخر إلى حسابات الأطراف، إذ يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق تسوية سريعة، فيما تحدث زيلينسكي عن فرصة لإنهاء الحرب قبل نهاية العام، لكن المواعيد السياسية لا تعني بالضرورة تقارب الشروط، خصوصاً مع استمرار تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية، ورفض كييف تقديم تنازلات تهدد سيادتها أو تتركها دون ضمانات أمنية.

وفي موازاة التحركات السياسية، استمر القتال والهجمات على منشآت الطاقة مع اقتراب الشتاء. واقترح بوتين هدنة محلية لمدة خمسة أيام في كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا لإجلاء المدنيين، لكن الاتفاقات الجزئية تظل محكومة بتعقيدات الميدان، ومسائل مراقبة وقف إطلاق النار ومنع استغلاله عسكرياً. كما أن الاتفاق المبدئي على تبادل الأسرى عند تنفيذه يمكن اعتباره مؤشراً على تحسن الثقة بين الطرفين.

وبذلك انتقلت محادثات أبوظبي من كسر جمود الحوار إلى اختبار قدرة واشنطن على تقريب شروط السلام المتعارضة. أما الجولة المقبلة، فستكشف ما إذا كان الزخم الدبلوماسي يمكن أن يتحول إلى خطوات لخفض التصعيد والتوافق على ضمانات أمنية، أم أن المفاوضات ستتواصل بينما تبقى عقدة الأراضي ومخاوف الأمن الأوروبي دون حل.