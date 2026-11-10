فرنسا.. ماكرون يرحب بدخول أسطورة الجودو رينر سباق الرئاسة

رحب الرئيس الفرنسي ‌إيمانويل ​ماكرون بنبأ ترشح بطل الجودو تيدي رينر، أحد أشهر الشخصيات الرياضية في فرنسا، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027. وقال ماكرون في برنامج إخباري تلفزيوني "أنا سعيد جدا... بأن شخصا مثل تيدي رينر، وهو بطل ‌عظيم، قرر المشاركة في هذا النقاش الرئاسي والمساهمة بقناعاته وأفكاره وموهبته، وهذا ‌لا يمكن إلا أن يعود بالنفع ‌على البلاد".

كان رينر، البالغ ‌من العمر 37 ‌عاما، قد أعلن ترشحه المفاجئ عبر وسائل التواصل ​الاجتماعي في ‌وقت سابق ​من أمس الاثنين.

و⁠قال رينر إن منتقديه سيصفون ترشحه بالجنون بحجة أنه وافد على السياسة ​ولا ⁠يملك ⁠خبرة فيها، لكنه أكد أن الجنون الحقيقي هو القبول بتراجع فرنسا وتفاقم مشكلات ⁠الأمن واتساع التفاوتات الاجتماعية.

, أضاف أن فرنسا بحاجة إلى الحس السليم والحزم والعدالة، وإلى دولة قادرة على الإنجاز، لا إلى سياسي محترف ‌آخر.

تعهد رينر، المتوج بخمس ذهبيات أولمبية ​و11 لقبا عالميا، بالعمل جنبا إلى جنب مع الناخبين لإعادة بناء فرنسا، بدلا من إدارة شؤون البلاد من ​برج عاجي.