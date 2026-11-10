لافروف: اتفاق الديزل مع أمريكا يؤتي ثماره والأسعار تنخفض

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ​الاتفاق الذي تورد موسكو بموجبه الديزل إلى الأسواق الأمريكية ‌والعالمية ​بدأ بالفعل يؤتي ثماره وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وقال لافروف في مقال نشر اليوم الثلاثاء بصحيفة كوميرسانت الروسية إن موسكو تختلف عن الغرب في أنها لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعتبرها خصوما أو منافسين.

وكتب ⁠لافروف في المقال "منذ عام 2022، زودنا أوروبا بموارد طاقة بقيمة 320 مليار دولار".

وأضاف "كان الاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي على تعليق القيود المفروضة على تصدير الديزل الروسي مساهمة ‌مهمة في أمن الطاقة. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذه، مما أدى على الفور إلى خفض الأسعار".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌في التاسع من أكتوبر عن الاتفاق المفاجئ ‌الذي وافقت روسيا بموجبه على تصدير 300 ألف طن، ‌أو 2.25 مليون برميل، ‌على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، ثم 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن "بعد ذلك ‌مباشرة" للمساعدة ​في خفض أسعار الوقود قبل ⁠انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

ورفعت إدارته مؤقتا العقوبات الأمريكية عن الوقود الروسي التي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات ​اللازمة ⁠لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال ⁠لافروف في تصريحاته لصحيفة كوميرسانت إن روسيا تعمل على تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة العالمية "لضمان أمن الطاقة العالمي، والتنمية المتوازنة والمستدامة ⁠للبلدان والأقاليم الكبرى".

ولم يقدم أي بيانات بشأن أسعار الديزل. وانخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنحو 11 بالمئة منذ الإعلان عن الاتفاق، لكن الأسعار في محطات الوقود في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي في أثناء تصويت ‌الأمريكيين، وفقا لخدمة جاز بادي لتتبع الأسعار.

وقال لافروف إن أوكرانيا تتجاهل دعوات ترامب ​لوقف الضربات على أهداف الطاقة الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن نقص الوقود عاد إلى ما لا يقل عن ست مناطق روسية بعد هجمات أوكرانية على ثماني مصافي نفط ​رئيسية على الأقل خلال الأسبوعين ‌الماضيين.