الشرطة المجرية تلقي القبض على شقيق رئيس الوزراء السابق

أفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة المجرية ألقت القبض على الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في تورطه في استغلال النفوذ والضلوع في تهريب البشر.

وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، وتسعى إلى احتجازهم على ذمة التحقيق، حسبما ذكرت الشرطة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، لكن وسائل إعلام مجرية حددت آرون أوربان باعتباره أحد المقبوض عليهم.

واستندت التقارير إلى تفاصيل المخالفات المزعومة التي نشرتها في وقت سابق الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد في المجر، المعروفة اختصارا باسم "إن في في إتش"، والتي تحقق في القضية بالتعاون مع الشرطة.

ووفقا للتقارير، يشتبه في أن آرون أوربان استخدم ذرائع كاذبة ونفوذه السياسي للحصول على تأشيرات لعمال مهاجرين فيتناميين، مقابل الحصول على منافع من وكالات توظيف.

ويعتقد أن كثيرا من المواطنين الفيتناميين، الذين يزعم أنهم دفعوا آلاف اليوروهات مقابل الحصول على التأشيرات، واصلوا سفرهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح التأشيرات المجرية السفر داخل منطقة شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، ولا تخضع عموما لعمليات مراقبة على الحدود الداخلية.

وكان موقع "كونترول" الإخباري، المملوك لشقيق رئيس الوزراء بيتر ماجيار، قد أفاد في وقت سابق بوقوع اعتقالات وعمليات تفتيش على صلة بالقضية، مشيرا إلى أن آرون أوربان كان من بين الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.

وأشار ماجيار لاحقا، في منشور على فيسبوك، إلى تقارير عن اعتقال شخص للاشتباه في تورطه في تهريب البشر.

وأكد فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات البرلمانية في أبريل، أن السلطات اتخذت إجراءات بحق شقيقه الأصغر.

وكتب أوربان على موقع فيسبوك: "أنا المستهدف، وشقيقي الأصغر ليس سوى وسيلة لتحقيق ذلك".

واتهم أوربان الحكومة بممارسة "لعبة سياسية قذرة" تهدف إلى إقصاء المعارضين السياسيين وإرساء حكم الحزب الواحد.

وكانت وسائل إعلام مستقلة تحقق منذ فترة في معاملات التأشيرات المزعومة التي تورط فيها شقيق أوربان، آرون أوربان.

ومع ذلك، كان من المستبعد أن تتخذ السلطات إجراءات بشأن الأنشطة المزعومة قبل تغيير الحكومة في مايو، عندما خلف بيتر ماجيار أوربان في رئاسة الوزراء.