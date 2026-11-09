تيار «أمريكا أولاً» ينتفض لإنقاذ الحزب الجمهوري

أفادت شبكة «بوليتيكو» الإخبارية بأن حلفاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أطلقوا مبادرة سياسية جديدة تحت اسم «أمريكان أسنت» (الصعود الأمريكي)، تهدف إلى إعادة صياغة ملامح الحزب الجمهوري ودفع نحو اليمين عبر استبدال الجيل الحالي من السياسيين بوجوه شابة وموالية لشعار «أمريكا أولاً».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النتائج الثقيلة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، والتي فسرها منظمو المبادرة على أنها توبيخ مباشر لضعف ووهن الأداء التقليدي للحزب، مطالبين بتبني أجندة شعبوية جريئة تركز على قضايا الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية الصارمة عوضاً عن الاستسلام للتراجع أو الاعتدال المفرط.

وبحسب ما نشرته «بوليتيكو» فإن هذه المنظمة غير الربحية التي تديرها شخصيات بارزة في التيار القومي المحافظ مثل ريان نويهاوس، تعتزم توجيه استثمارات مالية تبدأ بتمويل أولي قدره 12 مليون دولار مقدّم من المتبرع البارز توماس كلينغنشتاين، لاستكشاف وإعداد وتدريب جيل جديد من القادة الشباب القادرين على خوض الانتخابات التشريعية والمحلية بحلول عام 2028.

وتركز المبادرة، التي تحظى بدعم من مؤسسات بحثية ولجان سياسية مرتبطة بحلفاء فانس مثل آندي سورابيان، على استهداف الدوائر والمقاعد التي يشغلها مشرعون مسنون أو معتدلون، معتبرة أن الناخبين الشباب لا يزالون متمسكين بالوعود الشعبوية التي أُطلقت في حملة عام 2024 مثل رفض الحروب الجديدة وتنفيذ عمليات الترحيل ومكافحة الفساد المؤسسي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الحزب مؤخراً في استقطاب الفئات العمرية الصغيرة واللاتينية التي سجلت ميولاً واضحة نحو الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الانتخابي الأخير.

وفي ذات السياق، تأتي هذه التطورات الميدانية لتتكامل مع رصد واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية في واشنطن، والتي بدأت تتناول بحذر متزايد حركات وتحركات نائب الرئيس جيه دي فانس بوصفها مؤشرات مبكرة وملموسة على إطلاقه غير المعلن لحملته الخاصة سباق البيت الأبيض لعام 2028.

فقد أشارت تقارير وتحليلات عديدة في الصحافة الأمريكية إلى أن فانس يسعى بخطى ثابتة لتكريس زعامته لتيار «اليمين الجديد» بعيداً بشكل أو بآخر عن مظلة الرئيس دونالد ترامب المباشرة، متكئاً على شبكة واسعة ومنظمة بدقة من المعاهد الفكرية كمعهد كليرمونت، ومنظمات الشباب كـ «تيرنينج بوينت أكشن»، فضلاً عن تحالفاته مع شخصيات بارزة ومتبرعين نافذين.

وترى وسائل الإعلام أن هذه التحركات تعكس استراتيجية طويلة الأمد يتبعها فانس لترسيخ قواعد شعبيته الخاصة وبناء مؤسسات سياسية ومالية مستقلة تضمن استمرار تياره «أمريكا أولاً» كقوة مهيمنة داخل الحزب الجمهوري وخارجه لسنوات مقبلة، بغض النظر عن النتائج السلبية التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي والتي حاول خصومه توظيفها لإضعاف تياره، مما يعزز الانطباع بأن معركة خلافة الزعامة الجمهورية قد انطلقت مبكراً جداً في كواليس العاصمة الأمريكية.