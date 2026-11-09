ترامب: حرب أوكرانيا ستنتهي "قريباً" بحدود جغرافية مختلفة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريبا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أمس الأحد.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء".

وأضاف ترامب أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي "الكراهية الشديدة" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الشعور مفهوما من جانب زيلينسكي، بالنظر إلى أن أوكرانيا تعرضت للهجوم، أجاب ترامب بالإيجاب.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكن عندما عقدا اجتماعهما الأول، أبدى قدرا كبيرا من عدم الاحترام تجاه روسيا".

وقال ترامب إنه تربطه علاقات جيدة بكلا الرئيسين.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريبا. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا".

وتستضيف أبوظبي مبعوثين أوكرانيين وروسا، يوم غد الثلاثاء، في إطار وساطة أمريكية تهدف إلى دفع جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.