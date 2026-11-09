لا مانع من فرض ضوابط.. ترامب يغيّر نبرته بشأن الذكاء الاصطناعي

أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ‌المخاطر ​التي يشكلها الذكاء الاصطناعي يمكن إدارتها، لكنه أبدى استعدادا لوضع تدابير وقائية، إذ صرح لبرنامج "60 دقيقة" على قناة ⁠سي.بي.إس بأنه "لا يمانع في وجود ضوابط".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي ‌على الولايات المتحدة أن تقبل مخاطر الذكاء الاصطناعي من أجل ‌الحفاظ على تفوقها على ‌الصين، قال ترامب إن هذه ‌المخاطر يمكن التحكم ‌فيها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين ​بشأن وضع ‌تدابير ​وقائية.

وقال "لا أمانع وضع ⁠ضوابط"، مضيفا أنه لا يريد أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى ​وضع ⁠الولايات ⁠المتحدة في "مركز ثان متأخر" خلف الصين، التي قال إنها لا ⁠تفرض مثل هذه القيود.

وكان ترامب قد أبدى في السابق تفضيله لترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها بنفسها بدلا من ‌فرض قيود حكومية شاملة. وتشير أحدث تعليقاته إلى ​بعض الانفتاح تجاه وضع ضمانات، وإن كان لا يزال من غير الواضح إلى أي ​مدى.