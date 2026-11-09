روبيو يدافع عن حرب إيران: ترامب أنقذ العالم من تهديد نووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس الأحد أن الرئيس دونالد ترامب شن الحرب ضد إيران، حتى لو لم تكن "شعبية بالضرورة"، من أجل حماية العالم من الطموحات النووية لهذا البلد.

ولم يعلق بشكل مباشر على الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت بمثابة توبيخ شعبي لسياسات ترامب.

وقد ساهمت عدم شعبية الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الوقود وجوانب أخرى من الاقتصاد في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس.

ورداً على سؤال حول منشور نائب الرئيس جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ألقى فيه باللوم بشكل كبير على الحرب في خسائر الحزب الجمهوري، قال روبيو للصحفيين إن ترامب "حدد تهديداً حقيقياً للغاية" في إيران وعمل على منع طهران من السعي للحصول على سلاح نووي.

وقال روبيو في فلوريدا قبل توجهه إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: "لقد تعامل مع هذا التهديد على الرغم من أن القيام بما هو صواب للبلاد في كثير من الأحيان - وهو مواجهة التحديات الصعبة من أجل أمن بلدنا - قد لا يحظى بالضرورة بشعبية، لكنه ضروري".

ودافع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين دفاعًا قويًا عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حتى في الوقت الذي ألقى فيه الناخبون باللوم على سياسات ترامب في الضرر الذي لحق بميزانياتهم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الشحنات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره خُمس النفط العالمي قبل الحرب.

كما أن تعليقات روبيو وضعته في خلاف مع فانس، اللذين يعتبران مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028. وعندما سئل ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة " بُثت يوم الأحد عن المرشحين المحتملين بخلاف فانس، ذكر اسم روبيو، قائلاً: "أعتقد أن ماركو رائع"، لكنه أشار إلى وجود "مجموعة هائلة من المرشحين" في حزبه الجمهوري، وأنه "ربما من الأفضل لي ألا أتدخل".

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد إن فانس كان محقاً بشأن تأثير الحرب على الانتخابات - باستثناء أن نائب الرئيس كان ينبغي أن يصرّ هو الآخر على أن خوض الحرب كان الخيار الصحيح.