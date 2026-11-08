إيطاليا تستضيف وزراء مجموعة السبع لمناقشة الهجمات الإلكترونية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأحد إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده في باريس غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، سيناقش هجمات إلكترونية وقعت في الآونة الأخيرة، يُشتبه بأن جماعات موالية لروسيا شنتها.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
* ذكر تاياني في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية الإيطالية "وافق وزير الخارجية (الفرنسي جان نويل) بارو على اقتراحي بإدراج هذه المسألة على جدول الأعمال، لذا سنناقشها غدا وبعد غد".
* كان الوزير الإيطالي قال أمس السبت إن من وصفهم بأنهم متسللون إلكترونيون موالون لروسيا نشروا بياناته الشخصية على (الدارك ويب) "الشبكة المظلمة"، مضيفا أن هذه الخطوة مرتبطة بدعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.
* أشار إلى وقوع حوادث "حرب هجينة" في أنحاء أوروبا وكذلك في أمريكا الجنوبية خلال الأيام الماضية، موضحا أن دول مجموعة السبع ستناقش مبادرات مشتركة محتملة لمواجهتها.
* لكن تاياني لم يصل إلى حد إلقاء اللوم مباشرة على الحكومة الروسية في الهجمات الإلكترونية.
* وقال "قلت إن متسللين إلكترونيين موالين لروسيا. لم أقل إن الحكومة الروسية مسؤولة. لو كان لدي دليل على تورط الحكومة الروسية، لقلت ذلك".