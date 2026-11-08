إيطاليا تستضيف وزراء مجموعة السبع لمناقشة الهجمات الإلكترونية

قال ​وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم ‌الأحد ​إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده في باريس غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، سيناقش هجمات إلكترونية وقعت في الآونة الأخيرة، ⁠يُشتبه بأن جماعات موالية لروسيا شنتها.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

* ذكر تاياني في مؤتمر صحفي عقده في ‌وزارة الخارجية الإيطالية "وافق وزير الخارجية (الفرنسي جان نويل) بارو على اقتراحي ‌بإدراج هذه المسألة على جدول الأعمال، لذا ‌سنناقشها غدا وبعد غد".

* ‌كان الوزير الإيطالي ‌قال أمس السبت إن من وصفهم بأنهم متسللون ​إلكترونيون موالون ‌لروسيا نشروا ​بياناته الشخصية على (الدارك ⁠ويب) "الشبكة المظلمة"، مضيفا أن هذه الخطوة مرتبطة بدعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.

* أشار ​إلى ⁠وقوع ⁠حوادث "حرب هجينة" في أنحاء أوروبا وكذلك في أمريكا الجنوبية خلال الأيام الماضية، ⁠موضحا أن دول مجموعة السبع ستناقش مبادرات مشتركة محتملة لمواجهتها.

* لكن تاياني لم يصل إلى حد إلقاء اللوم مباشرة على الحكومة الروسية ‌في الهجمات الإلكترونية.

* وقال "قلت إن متسللين إلكترونيين موالين لروسيا. ​لم أقل إن الحكومة الروسية مسؤولة. لو كان لدي دليل على تورط الحكومة الروسية، لقلت ذلك".