(سي.إن.إن) عن ترامب: من غير المرجح استئناف حرب إيران





أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه يستبعد احتمال تجدد الحرب مع إيران ما دامت المحادثات مستمرة.

وقال، بحسب ما نقلت عنه شبكة سي إن إن، إن أي قرار باستئناف العمليات العسكرية "يعتمد على ما إن كانوا سيوقعون اتفاقا جيدا أم لا".

وأضاف أن استئناف الحرب "غير مرجح إلى حد كبير"، غير أنه استطرد قائلا "سأفعل ذلك إن اقتضت الضرورة، لكننا وجهنا إليهم ضربات قاسية للغاية".

وتتباين هذه التصريحات مع ما أدلى به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال للتلفزيون الرسمي إن حركة الوسطاء توقفت بسبب "الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية".

وأضاف عراقجي "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الأجواء ملائمة لاستئناف تحرك الوسطاء، لذا لا بد من التحلي بالصبر".