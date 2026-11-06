فرنسا تستعد لجولة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"

تواصل حركة 'السترات الصفراء' الفرنسية تنظيم احتجاجاتها على مستوى البلاد اليوم الجمعة، في خطوة تُمدد أمد الاضطرابات الاجتماعية المستمرة منذ أسابيع، والتي جذبت مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

ودعت الحركة إلى إقامة حواجز وإجراء أنشطة احتجاجية أخرى اليوم الجمعة، تليها مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، وذلك لرابع أسبوع على التوالي.

وبدأت الاحتجاجات في البداية بمظاهرات طلابية تطالب بتحسين التعليم، لكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقا، حيث انضم مئات الآلاف إلى المسيرات في الأسابيع الأخيرة.

من ناحية أخرى، نظمت النقابات العمالية مظاهرات على مستوى البلاد أمس الخميس، حيث طالب المتظاهرون برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور.

الحكومة تقدم تنازلات

وفي محاولة لتخفيف التوترات، أشارت الحكومة الفرنسية إلى خطط لرفع الحد الأدنى للأجور وتعهدت بتوفير موظفين إضافيين وتمويل إضافي للمدارس.

كما أعلنت عن خطط لـسحب كميات من الديزل من الاحتياطي الاستراتيجي؛ في محاولة لخفض أسعار الوقود في محطات التزود للسائقين على مدى ثلاثة أشهر.

ولا تمتلك حركة "السترات الصفراء" منظمة مركزية ذات هيكل واضح، مما يجعل من الصعب على الحكومة التفاوض مباشرة مع ممثليها. وقد برزت الحركة لأول مرة في عام 2018 من خلال احتجاجات ضد ارتفاع ضرائب الوقود، والتي سرعان ما اتسعت لتصبح مظاهرات على مستوى البلاد ضد عدم المساواة الاقتصادية.