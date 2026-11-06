ليست مجرد ألوان.. لماذا تتشابه أعلام دول العالم؟

ليست الأعلام الوطنية مجرد قطع من القماش ترفرف فوق المباني الحكومية أو تُرفع في المناسبات الرسمية، بل هي رموز تختزل ذاكرة الشعوب، وتحمل بين ألوانها حكايات التاريخ والحروب والثورات والاستقلال والانتماء.

وعلى امتداد قرون طويلة، تحولت الرايات من وسيلة للتعريف بالجيوش والملوك في ساحات المعارك إلى رموز وطنية تعبّر عن سيادة الدول وهويتها، حتى أصبحت بعض الألوان والتصميمات تحمل دلالات تاريخية وثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.

لكن ما أقدم علم وطني لا يزال مستخدماً حتى اليوم؟ ولماذا تتكرر ألوان بعينها في أعلام دول مختلفة؟ وكيف أصبحت بعض التصميمات متشابهة رغم المسافات الشاسعة التي تفصل بين البلدان؟

الدنمارك.. علم عمره أكثر من 800 عام!

عندما نتحدث عن أقدم الأعلام الوطنية التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم، يتصدر العلم الدنماركي القائمة.

يُعرف باسم "Dannebrog"، ويتكون من خلفية حمراء يتوسطها صليب أبيض يمتد إلى أطراف العلم، في تصميم أصبح لاحقاً سمة مميزة لعدد من أعلام دول شمال أوروبا.

وتعود أشهر روايات نشأته إلى عام 1219، حين تقول الأسطورة الدنماركية إن العلم سقط من السماء خلال معركة في منطقة إستونيا الحالية، فاعتبره الجنود علامة وبشارة بالنصر.

لكن التاريخ لا يقدم دليلاً معاصراً يؤكد هذه الرواية، إذ تشير الشواهد الموثقة إلى استخدام العلم في العصور الوسطى، فيما أصبح رمزاً وطنياً للدنمارك عبر تطور تاريخي طويل.

وهكذا يحمل العلم الدنماركي لقب أقدم علم وطني مستمر الاستخدام، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الأحمر والأبيض والأخضر والأسود.. سر الألوان العربية المشتركة

من أبرز الظواهر التي تلفت الانتباه عند تأمل الأعلام العربية تكرار أربعة ألوان رئيسية هي الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، وهي ألوان تظهر في أعلام عدد من الدول، رغم اختلاف أشكالها وترتيبها.

ولا يرتبط هذا التشابه بمجرد اختيار جمالي، بل يستند إلى خلفية تاريخية وسياسية وثقافية مشتركة، تُعرف باسم "الألوان القومية العربية".

وتعود إحدى أبرز المحطات التاريخية المرتبطة بهذه الألوان إلى الثورة العربية الكبرى عام 1916، التي قادها الشريف حسين بن علي في الحجاز ضد الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الأولى.

فقد ارتبطت راية الثورة بهذه الألوان الأربعة، ثم انتقلت تدريجياً إلى أعلام عدد من الدول العربية، لتصبح رمزاً للهوية العربية المشتركة، ودلالة على الروابط التاريخية والثقافية التي جمعت شعوب المنطقة.

بيت شعر تحوّل إلى رمز للألوان الأربعة

ومن التفاصيل اللافتة في تاريخ الألوان العربية ارتباطها ببيت شعري للشاعر صفي الدين الحلي، الذي عاش خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، وجاء فيه:

بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا.

وأصبح هذا البيت من أشهر التفسيرات الرمزية للألوان الأربعة، إذ ارتبط الأبيض بالأعمال الطيبة، والأخضر بالأرض والخصوبة، والأسود بالمعارك والوقائع، والأحمر بالسيوف والتضحيات.

ومع ذلك، يميز المؤرخون بين الدلالات الرمزية التي اكتسبتها هذه الألوان لاحقاً، وبين الأسباب التاريخية والسياسية التي أدت إلى اختيارها في راية الثورة العربية الكبرى، إذ لا يوجد ما يؤكد أن البيت الشعري كان السبب المباشر والوحيد وراء هذا الاختيار.

تشابه الأعلام.. تاريخ مشترك يتجاوز الحدود

لا تقتصر ظاهرة تشابه الأعلام على العالم العربي، بل تمتد إلى مناطق مختلفة من العالم، حيث تعكس التصميمات المتقاربة أحياناً روابط تاريخية أو ثقافية أو سياسية.

ففي شمال أوروبا، تتشابه أعلام الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وآيسلندا، من خلال تصميم الصليب الإسكندنافي، الذي يمتد إلى أطراف العلم، ويرتبط بالإرث التاريخي والثقافي والديني المشترك بين هذه البلدان.

أما في أوروبا الشرقية، فتظهر ألوان الأحمر والأبيض والأزرق في أعلام روسيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وهي ألوان ارتبطت بالحركات القومية السلافية التي برزت خلال القرن التاسع عشر.

كذلك انتشر تصميم الأعلام الثلاثية الألوان في أوروبا، متأثراً بالتحولات السياسية والثورية التي شهدتها القارة، وفي مقدمتها الثورة الفرنسية، التي أسهمت في ترسيخ هذا النمط بوصفه أحد رموز الدولة الحديثة.

وهكذا، لا يعني تشابه الأعلام بالضرورة وجود كيان سياسي واحد يجمع الدول، بل قد يكون انعكاساً لتاريخ مشترك أو حركة تحرر أو تأثير ثقافي امتد عبر الحدود.

هل يحمل اللون الأحمر المعنى نفسه في جميع الأعلام؟

من المفاهيم الشائعة أن لكل لون دلالة ثابتة في جميع أعلام العالم، إلا أن الواقع أكثر تنوعاً، فمعاني الألوان تختلف باختلاف تاريخ كل دولة وسياقها الثقافي والسياسي.

فاللون الأحمر قد يرمز إلى التضحية والاستقلال في علم معين، بينما يرتبط في علم آخر بثورة سياسية أو بتاريخ ملكي.

أما الأخضر، فقد يعبر عن الأرض والزراعة والخصوبة، أو يحمل دلالات دينية وثقافية في سياقات مختلفة.

وفي اليابان، تمثل الدائرة الحمراء الشمس على خلفية بيضاء، في إشارة إلى ارتباط البلاد تاريخياً بصورة الشمس المشرقة.

أما في البرازيل، فتعود ألوان العلم الأخضر والأصفر إلى جذور تاريخية مرتبطة بالرموز الملكية والإمبراطورية، وليس فقط إلى الطبيعة والثروات كما يعتقد البعض.

وتؤكد هذه النماذج أن فهم دلالات الأعلام يتطلب العودة إلى تاريخ الدول وظروف نشأة رموزها الوطنية، بدلاً من الاعتماد على تفسيرات عامة للألوان.

الأعلام الوطنية.. ذاكرة الشعوب في أربعة ألوان

تكشف رحلة الأعلام الوطنية أن ما يبدو للوهلة الأولى مجرد ألوان وأشكال هندسية، يحمل في الحقيقة تاريخاً طويلاً من التحولات السياسية والصراعات والأفكار والانتماءات.

فمن الرايات العسكرية القديمة إلى الأعلام الوطنية الحديثة، ظلت هذه الرموز وسيلة لتجسيد هوية الشعوب والتعبير عن استقلال الدول وسيادتها.

وربما تكمن المفارقة الأبرز في أن علماً واحداً قد يختصر حكاية شعب بأكمله، بينما تتشابه ألوان أعلام دول تفصل بينها آلاف الكيلومترات، لتكشف عن روابط تاريخية وثقافية لا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم.

فالأعلام لا تروي فقط قصة الدول التي ترفعها، بل تكشف أيضاً عن تاريخ الشعوب، والتحولات التي صنعت هويتها، والروابط التي جمعتها عبر الزمن.