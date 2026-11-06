هيغسيث يتحدى الكونغرس: لن أتراجع وحرب إيران "شجاعة وتاريخية"

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث رسالة مصورة يوم أمس الخميس تعهد فيها بمواصلة النضال والوقوف ​في وجه المحاولات التي تُبذل في الكونغرس لعزله ودافع عن حرب إيران ووصفها بالجهد "الشجاع والتاريخي.

جاءت تصريحات هيغسيث، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات من جانب خصومه في الكونغرس، فيما تجاهل الرئيس دونالد ترامب أسئلة حول ما إذا كان سيقوم بإقالة هيغسيث وعبّر عن تقديره له.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز متسائلا في منشور "لماذا لا يزال بيت هيغسيث في منصبه؟".

ويُنظر إلى هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، على أنه شخصية مثيرة للانقسام كما أثار عداوات لنفسه ⁠حتى داخل حزبه الجمهوري. وينتقد خصومه في الكونغرس طريقة تعامله مع حرب إيران، التي قال جيه.دي فانس نائب الرئيس إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، بالإضافة إلى إقالة هيغسيث لعدد من كبار المسؤولين العسكريين وتوتر علاقاته مع المشرعين، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الحصول على حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وتوعد الديمقراطيون، الذين نجحوا في السيطرة ‌على الكونغرس في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، بالتحقيق مع هيغسيث وفي طريقة إدارته للبنتاغون. ويقول مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن ذلك سيشمل التحقيق في إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وغير ذلك من القضايا.

وتعهد النائب الجمهوري توماس ماسي بأن يقوم الأسبوع المقبل بإعادة طرح بنود لمساءلة ‌هيغسيث بهدف عزله، وأشار إلى أن الإجراءات ستكون "أكثر لطفا" مما سينتظره بمجرد أن يسلم ‌الجمهوريون سيطرة الكونغرس للديمقراطيين العام المقبل. وكتب ماسي على إكس "ستكون هناك جلسات استماع ومحاكمات".

ودافع هيغسيث عن إدارته للبنتاغون في مقطع ‌فيديو تتجاوز مدته الأربع دقائق، تباهى فيه بإقالة ‌مسؤولين كبار في الوزارة.

وقال هيغسيث أمام الكاميرا "كما ترون، إنهم يهاجمونني، يهاجموننا. لأننا نقوم بخطوات فعالة. لكن محاولاتهم لن تجدي نفعا، ​فنحن لن نتراجع".

ووصف هيغسيث مساعي ‌مساءلته وعزله بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أن ترامب ​نفسه تعرض لمحاولتيْ عزل.

وقال "الأمر كله يتعلق بسياسة تدمير ⁠الشخص. لم ينجح ذلك ضد الرئيس ترامب، ولن ينجح معي. كونوا على يقين من ذلك".

وأشاد ترامب يوم الخميس بهيغسيث عندما سئل عما إذا كان يتوقع أي تغييرات في طاقم العمل، وقال إن وزير الدفاع "يقوم بعمل رائع".

وذكر ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "كان ​لدينا عدد كبير جدا من الجنرالات. ⁠كان جميع الجنرالات من رتبة ⁠الأربع نجوم".

وأشاد ترامب كذلك بدور هيغسيث في العمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا وايران. وقال "ما حدث في فنزويلا كان مذهلا... وفي إيران، نحن هناك منذ سبعة أشهر ونسيطر على كل ما أردنا السيطرة عليه".

لكن مصادر قالت إن احتمال تعيين ترامب لبديل لهيغسيث ⁠لا يزال أمرا واردا، في وقت يواصل فيه الجمهوريون تقييم خسائرهم.