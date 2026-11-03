مقتل شخصين بمحطة زابوريجيا النووية في هجوم بمسيرة أوكرانية





قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، الخاضعة لسيطرة روسيا، اليوم الثلاثاء إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أودى بحياة شخصين، أحدهما موظفة بالمحطة، خلال استقلالهما سيارة.

ولم يشر البيان إلى مكان وقوع ⁠الحادث. وأشار إلى أن الموظفة هي ثالث قتيل خلال الأسبوعين الماضيين والثالث عشر منذ أبريل نيسان.

واستولت القوات الروسية على زابوريجيا، كبرى محطات الطاقة النووية في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من حرب موسكو وأوكرانيا، منذ ⁠فبراير 2022. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات على نحو متكرر بارتكاب ⁠أعمال ⁠عسكرية تهدد السلامة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي ⁠إن موظفا بالمحطة لقي حتفه، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

ودعا مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي مرارا إلى ضبط النفس بشأن المنشأة، التي توقفت عن العمل.

وكان رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية قال في يوليو تموز إن كبير المهندسين بالمحطة لقي حتفه جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب منها.