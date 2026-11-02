هجوم إلكتروني يعطل ثلاجات متاجر أوروبية

تعرضت ثلاجات متاجر كبرى في أوروبا لهجوم إلكتروني جديد اليوم الاثنين وتضررت منها متاجر في أنحاء واسعة من القارة منها السويد وبلجيكا، في تكرار لواقعة مماثلة شهدتها فرنسا الشهر الماضي.

وقالت شركتا آهولد ديلهايز وكولرويت اليوم الاثنين إن واقعة تتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات ألحقت خلال الليل ضررا بثلاجات ومجمدات في عشرات المتاجر في بلجيكا ⁠ولوكسمبورج، وأبلغت متاجر تابعة لشركتي إيكا وكووب في السويد عن زيادة في درجة حرارة الثلاجات أيضا.

وذكرت إنجلا إنجوال مديرة المبيعات في أحد فروع متاجر إيكا في ستوكهولم لرويترز "تعرضنا لهجوم إلكتروني، ووصلت درجة حرارة جميع مجمداتنا إلى 50 درجة مئوية".

وأضافت أن الهجوم وقع في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، لكن لم يتسن اكتشافه إلا بعد مرور ساعات. وتابعت "تعرض كل شيء للتلف".

وذكر متحدث باسم متاجر إيكا المملوكة للقطاع الخاص في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الشركة على علم بأن "عددا محدودا من المتاجر تأثر بواقعة حدثت خلال الليل وأثرت على نظامي التبريد والتجميد".

جاء ذلك بعد هجوم إلكتروني وقع في فرنسا الشهر الماضي، وقالت الشرطة وقتها إن متسللين إلكترونيين سيطروا على ⁠وحدات التبريد في مئات المتاجر الكبرى، مما تسبب في حرائق وخسائر في المواد الغذائية. وأبلغت آهولد عن تعرضها لاختراق أمني إلكتروني الشهر الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ⁠عن أي ⁠من الهجومين، لكن الواقعتين سلطتا الضوء على تنامي قلق السلطات في المنطقة من الهجمات متعددة الوسائل في دول أوروبية، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا ⁠عام 2022.