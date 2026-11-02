الرئيس الصيني: يجب ألا يصبح الشرق الأوسط ساحة لتنافس القوى العظمى

أكد الرئيس الصيني أن منطقة الشرق الأوسط ‌والخليج يجب ​ألا تصبح ساحة معركة للتنافس بين القوى العظمى، وأن بكين مستعدة للتعاون مع الدول العربية من أجل تحقيق سلام دائم.

وقال شي جين بينغ خلال استقباله سلطان عمان ​هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الاثنين إن العالم يخوض "تغيرات بالغة لم يشهدها منذ قرن".

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله "يجب ألا تصبح منطقة الخليج في الشرق الأوسط ساحة للتنافس بين القوى العظمى والصراع الجيوسياسي.. ‌السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان عناية وحماية مشتركة من كل الأطراف".

وتابع قائلا إن الصين ملتزمة باستمرار بوقف الحرب، وتأمل في المساهمة "بالحكمة والحلول لحل المعضلات الأمنية في ‌المنطقة".

وقال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع ‌الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، للتعاون من أجل استعادة ‌السلام وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأكدت ‌وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أن بكين سترسل قريبا مبعوثيها الخاصين إلى دول في الشرق الأوسط لتعزيز ​التواصل وخفض التصعيد.