أوكرانيا تجلي مدنيين من خيرسون مع انتهاء هدنة في أوليشكي

أعلن الجيش الأوكراني أنه أجلى يوم الأحد 167 شخصا من مناطق مهددة في منطقة خيرسون ​بجنوب البلاد مع انتهاء سريان وقف إطلاق نار محلي مؤقت، بعد يومين من إخراج حافلات سكان من ‌بلدة أوليشكي المحاصرة ​والخاضعة للسيطرة الروسية.

وتسنى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لستة أيام في أوليشكي والمناطق المحيطة بها بعد جهود وساطة بذلتها السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب وبمشاركة البابا ليو، بابا الفاتيكان.

وانتهى وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش). ولم ترد مؤشرات فورية على استئناف القتال من أي من الجانبين.

وهذا هو أطول توقف للقتال في إحدى المناطق منذ بدء الحرب في 2022.

وقال دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان الأوكراني في منشور على تليغرام إن ⁠الجانبين "التزما بالتعهدات التي قطعاها طوال فترة سريان هذا الإجراء".

وأضاف لوبينيتس أنه ويانا لاتراتوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية "يبحثان إمكانات مواصلة جهود إنسانية مماثلة. ومن المهم الحفاظ على آلية التفاعل هذه حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة الناس وإنقاذ الأرواح".

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان سابق أن وحداتها بالتعاون مع ممثلي السلطات المحلية "أجلت 167 مدنيا ‌إلى نقاط أكثر أمانا في منطقة خيرسون".

وأضافت أن بين الذين تم إجلاؤهم 22 طفلا و21 من ذوي الإعاقة الحركية الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.

وحث أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون السكان على توخي الحذر مع اقتراب انتهاء فترة وقف إطلاق النار.