اختراق تطبيقات الطوارئ في أوكرانيا وروسيا

تعرضت تطبيقات إنذار الطوارئ في كل من أوكرانيا وروسيا للاختراق، حسبما أعلن مسؤولون.

وتعرض تطبيق الإنذار من الغارات الجوية في أوكرانيا للاختراق في ساعة متأخرة من يوم الأحد، حسبما أعلن سلاح الجو في البلاد.

وتم ارسال تنبيهات زائفة إلى الهواتف الذكية، تحذر المواطنين من تهديدات نووية وكيميائية.

وقال سلاح الجو على تطبيق تليغرام: "من المرجح أن تطبيق 'إير أليرت' قد تعرض للاختراق من قبل العدو. لا يوجد تهديد إشعاعي".

وحث المسؤولون الأوكرانيون المواطنين على تجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والامتناع عن تداول معلومات غير مؤكدة.

ويستخدم التطبيق لإرسال إنذارات مبكرة وتحديثات حول تنبيهات الدفاع المدني.

وفي موسكو، تعرض تطبيق الهاتف المحمول لوزارة الطوارئ الروسية لـ "هجوم سيبراني مكثف"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية تاس.

ونقلا عن الوزارة، قالت تاس إن "معلومات زائفة" بشأن تهديد مفترض قد أرسلت إلى المستخدمين.