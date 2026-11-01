تحلّق60 ساعة دون وقود.. طائرة خارقة تغيّر قواعد الاشتباك

تستعد شركة جنرال أتوميكس الأمريكية لتطوير طائرة مسيّرة شبحية جديدة، تحمل اسم "NextGen"، قادرة على التحليق لأكثر من 60 ساعة متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، في خطوة قد تمثل تطورا مهما في قدرات الطائرات غير المأهولة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم لفترات طويلة.

وتعتمد الطائرة الجديدة، التي تأتي بتصميم الجناح الطائر، على نظام دفع هجين يجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، وهو توجه تراهن عليه الشركة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتحسين الأداء، وتقليل البصمة الحرارية والضوضاء، بما يدعم قدراتها على التخفي ويصعّب اكتشافها.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الشركة، فإن نظام الدفع المقترح قد يعمل من خلال محرك احتراق داخلي يتولى توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل مراوح كهربائية، أو عبر محرك تقليدي يوفر قوة الدفع الرئيسية مع الاستعانة بالطاقة الكهربائية لتعزيز أدائه، كما يظل الجمع بين الآليتين خيارا مطروحا، بما يسمح بتحسين كفاءة التشغيل وفقا لظروف الطيران المختلفة.

كفاءة أعلى وبصمة حرارية أقل

ويُعد تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والوقود أحد أبرز أهداف المشروع، إذ يُتوقع أن يتيح نظام الدفع الهجين تشغيل محرك الاحتراق الداخلي بالقرب من مستوى كفاءته المثالي، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وإطالة زمن التحليق.

ولا تقتصر المزايا المحتملة على زيادة مدة البقاء في الجو، بل تمتد إلى تقليل البصمة الحرارية للطائرة في بعض ظروف التشغيل، إلى جانب خفض الضوضاء ومنح المهندسين مرونة أكبر في توزيع المحركات والمراوح ومخارج العادم داخل هيكلها.

تمهيد لتطوير عائلة Gambit القتالية

ولا يستهدف مشروع "NextGen" تطوير منصة مستقلة لمهام الاستطلاع والهجوم فحسب، بل يمثل أيضا جزءا من جهود "جنرال أتوميكس" لاكتساب تقنيات جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير عائلة طائراتها المسيّرة القتالية "Gambit".

وتطمح الشركة إلى أن تتجاوز مدة تحليق الطائرة 60 ساعة دون إعادة التزود بالوقود، أي ما يزيد على يومين ونصف اليوم، مع استهداف إجراء عرض تجريبي يتضمن إطلاقا حيا للذخيرة بحلول أوائل عام 2027.

وإذا نجحت الشركة في تحقيق هذه الأهداف، فقد تمثل "NextGen" إضافة نوعية إلى جيل الطائرات المسيّرة طويلة التحمل، خصوصا في المهام التي تتطلب مراقبة مستمرة للمناطق المستهدفة، والبقاء في الأجواء لفترات ممتدة، مع تقليل الحاجة إلى عمليات التزود بالوقود والدعم اللوجستي المتكرر.