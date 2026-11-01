بيونغ يانغ تختبر قنبلة عنقودية قابلة للتركيب على صواريخ باليستية

اختبرت كوريا الشمالية قنبلة عنقودية يمكن تركيبها على صواريخ باليستية تكتيكية، وتعهدت بنشر رؤوس حربية عنقودية متنوعة بحلول نهاية العام، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أجرت الاختبار يوم السبت لتقييم مدى ملاءمة رأس حربي عنقودي للظروف القتالية وفعاليته التدميرية، تمهيدا لتركيبه على صواريخ باليستية تكتيكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجنرال كيم جونغ-سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، والنائب الأول لمدير قسم اللجنة المركزية للحزب، أشرف على الاختبار.

وتطلق القنبلة العنقودية عشرات إلى مئات الذخائر الفرعية، مما يتيح لها ضرب أهداف متعددة على مساحة واسعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكدت معاهد البحوث التابعة لإدارة الصواريخ أن الرأس الحربي للقنابل العنقودية من الطراز القياسي الثاني قادر، بقوته التدميرية القصوى والأعلى كثافة، على تحويل منطقة مستهدفة تتراوح مساحتها بين 12 و13 هكتارا إلى رماد.

ونُقل عن المدير العام لإدارة الصواريخ قوله إن الرؤوس الحربية للقنابل العنقودية تُصنف إلى أربع فئات حسب أغراضها.

وأضاف المدير: "سنُمكّن الوحدات خلال هذا العام من اختيار واستخدام جميع هذه الأنواع وفقًا للأهداف العملياتية والخصائص المحددة للأهداف".

وفي أبريل الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت قنابل عنقودية مُثبتة على صاروخ "هواسونج-11 را" الباليستي التكتيكي، في عملية أشرف عليها الزعيم كيم-جونغ أون وابنته كيم جو-آيه.