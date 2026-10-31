أوكرانيا.. 3 طائرات تقل سكاناً تم إجلاؤهم من أوليشكي تصل بيلاروسيا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بلتا) اليوم السبت أن ثلاث طائرات تقل سكانا تم إجلاؤهم من بلدة أوليشكي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية هبطت في مطار جوميل في بيلاروسيا "روسيا البيضاء".
وقالت الوكالة إن النازحين، الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا، سافروا بالحافلة عبر شبه جزيرة القرم إلى بلدة أنابا الروسية قبل أن يتوجهوا جوا إلى روسيا البيضاء، وسيواصلون الطريق إلى أوكرانيا عبر معبر حدودي.
وتم إجلاء السكان الذين يعانون من الجوع والإنهاك بالحافلات أمس الجمعة في إطار عملية إغاثة مشتركة بين الطرفين المتنازعين، وهي الأولى من نوعها خلال أربع سنوات وثمانية أشهر من الحرب.