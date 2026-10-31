أوكرانيا.. 3 طائرات تقل سكاناً تم إجلاؤهم من أوليشكي تصل بيلاروسيا

ذكرت وكالة ‌الأنباء الرسمية (بلتا) ​اليوم السبت أن ثلاث طائرات تقل سكانا تم إجلاؤهم من بلدة أوليشكي ⁠الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية هبطت في مطار جوميل في بيلاروسيا "‌روسيا البيضاء".

وقالت الوكالة إن النازحين، ‌الذين يرغبون في التوجه ‌إلى أوكرانيا، سافروا بالحافلة ‌عبر شبه ‌جزيرة القرم إلى بلدة ​أنابا الروسية ‌قبل ​أن يتوجهوا ⁠جوا إلى روسيا البيضاء، وسيواصلون ​الطريق إلى ⁠أوكرانيا عبر ⁠معبر حدودي.

وتم إجلاء السكان الذين ⁠يعانون من الجوع والإنهاك بالحافلات أمس الجمعة في إطار عملية إغاثة مشتركة ‌بين الطرفين المتنازعين، وهي الأولى من ​نوعها خلال أربع سنوات وثمانية أشهر من الحرب.