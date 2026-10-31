تراجع مفاجئ لترامب عن إلغاء تجمعاته الانتخابية يثير تساؤلات بشأن صحته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن لدى الجمهوريين "فرصة" للفوز في انتخابات التجديد النصفي، مع احتدام الحملة الانتخابية قبل أيام من اقتراع سيحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.

وتراجع ترامب عن قرار بإلغاء تجمعين انتخابيين في ولايتي كنساس وآيوا أثار تساؤلات حول وضعه الصحي ومسار السباق الانتخابي، فأعاد إدراجهما على جدول حملته الأحد.

وقال ترامب "هناك الكثير من الحب في هذه (الفعاليات) التي تُقام في أنحاء البلاد" قبل أن يوجه الشتائم إلى المرشحين الديموقراطيين الساعين للفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وفي كلمة أمام حشد في دايتونا بولاية فلوريدا مساء الجمعة، قال ترامب إن هذه التجمعات تُعقد "لسبب واحد بسيط جدا (هو) منع الشيوعيين الذين يكرهون أمريكا من السيطرة على كونغرس الولايات المتحدة".

وكرر ترامب وعده بمنح كل مواطن أمريكي بالغ 5000 دولار في حال احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وشكك خبراء في امتلاكه الصلاحية القانونية للقيام بذلك.

وفي وقت سابق الجمعة أقر ترامب أمام صحافيين بأن الأحزاب التي ينتمي لها الرؤساء غالبا ما تتكبد خسائر في انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة لتحقيق أداء جيد. ربما جيد جدا، أو على الأقل جيد إلى حد ما".

وقال ترامب إنه ألغى الفعاليتين المخطط لهما بهدف عقد تجمعات افتراضية، مضيفا أن جمهوريين في ولايتي آيوا وكنساس تواصلوا معه "وقالوا إن حضوره شخصيا سيكون أفضل من عقد تجمع عن بعد".

غير أن تصريحات الرئيس البالغ 80 عاما لم تعكس تقييما واقعيا لفرص الجمهوريين في اقتراع الثلاثاء المقبل.

يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ البالغة 53 مقابل 47 مقعدا، بينما يطمح الديمقراطيون للفوز بأحد مجلسي الكونغرس على الأقل، سعيا لعرقلة أجندة ترامب التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ووضع ترامب نفسه في قلب استراتيجية الجمهوريين لانتخابات منتصف الولاية، آملا في أن يؤدي ذلك إلى تحفيز قاعدته المعروفة بحركة "ماغا"، وهي الأحرف الأولى من شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

غير أن تدني معدلات التأييد لترامب، إلى جانب الغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكلفة المعيشة، قد يشكلان عبئا على فرص الحزب الجمهوري.

وكان ترامب، الذي اشتكى في وقت سابق من هذا الأسبوع من فقدان صوته، أبدى انزعاجا شديدا الخميس حين سُئل عما إذا كان ألغى زيارته إلى ولاية كنساس لأنه "تعب من السفر".

ورد ترامب بغضب قائلا "أشعر أنني في حالة ممتازة"، مضيفا أنه لم يعد بحاجة إلى زيارة كنساس لأن السناتور الجمهوري روجر مارشال "يحقق أداء جيدا جدا".

لكن الخبير في الاستراتيجيات السياسية مايك فاهي اعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن تراجع ترامب عن قراره قد يعود سببه للتساؤلات بشأن مستوى نشاط أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا.

وأضاف فاهي، صاحب الخبرة الطويلة في الحملات الانتخابية، "أظن أن ترامب لم تعجبه هذه الرواية، وأن إعادة الفعاليات إلى جدول مواعيده كانت أسرع وسيلة لوضع حد لها".

وصوّتت ولايتا كنساس وآيوا لصالح ترامب بفارق مريح في انتخابات 2024، لكنهما برزتا حاليا كساحتين أساسيتين في المعركة للسيطرة على مجلس الشيوخ.