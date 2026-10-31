لافروف يصعّد اللهجة تجاه زيلينسكي: تصريحاتك تعرقل مفاوضات السلام

نقلت وكالات أنباء روسية عن ​وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم ‌أمس الجمعة إن ​موقف روسيا من الصراع في أوكرانيا لم يتغير، وإن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن مواصلة الضربات على أهداف روسية لا تساعد في التحضير لمحادثات جديدة.

وقال لافروف في حديثه لصحفيين على هامش اجتماع ⁠مجموعة العشرين في أتلانتا "موقفنا معروف، لكنني لا أعرف ما الذي تعتزم أوكرانيا طرحه على طاولة المفاوضات".

وأضاف أن تصريحات زيلينسكي المتكررة بشأن حصول أوكرانيا على مزيد من ‌الأسلحة لضرب أهداف روسية تجعل التحضير لمحادثات جديدة صعبا.

وتابع "هذا النوع من المواقف لا يساعد كثيرا في الواقع في التحضير ‌للمفاوضات".

وقالت كل من روسيا وأوكرانيا إنهما على ‌استعداد لإجراء مزيد من المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة، ‌للمرة الأولى منذ ‌مطلع العام.

وقال لافروف إن موقف روسيا من ​الصراع "لم يتغير ⁠منذ بداية العملية ⁠العسكرية الخاصة"، وهو الوصف الذي تطلقه موسكو على حملتها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف إن موسكو لا يمكنها قبول أوكرانيا "كتهديد ⁠عسكري للمصالح الأمنية المشروعة للاتحاد الروسي".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، قال لافروف "القضايا الأساسية لم تُحل. العقوبات لا تزال قائمة، وكل عقوبات (الرئيس السابق جو) بايدن تكررها الإدارة الحالية".

وقال إن التعاون الأمريكي في تبادل المعلومات المخابراتية ‌مع أوكرانيا ازداد، في حين تستمر إمدادات الأسلحة، مشيرا إلى إعلان وزارة الخارجية ​يوم الجمعة موافقتها على بيع 500 صاروخ باتريوت من طراز باك-3 لأوكرانيا. وتجنب وزراء الخارجية في مجموعة العشرين الصورة الجماعية التقليدية في أتلانتا، بعدما أبدى بعضهم اعتراضه ​على الظهور إلى جانب ‌لافروف.