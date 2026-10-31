الاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً في حركة السفر بالقطار

سجّل مسافرو السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي رقما قياسيا بلغ 457 مليار كيلومتر من السفر في العام الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 6ر2% عن العام السابق، ويُعدّ الأعلى منذ بدء جمع البيانات عام 2004، دون احتساب نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي.

وتصدّرت لوكسمبورغ، الدولة الصغيرة، قائمة الرحلات لكل فرد، إذ سجّلت 46 رحلة لكل ساكن في عام 2025، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، علمًا بأن السفر بالقطار في الدرجة الثانية مجاني في أنحاء البلاد.

وحلّت المجر ثانية بـ 9ر35 رحلة لكل ساكن، ثم الدنمارك بـ 6ر35 رحلة، فيما جاءت ألمانيا في المركز الرابع بـ 3ر35 رحلة.

أما من حيث الأرقام المطلقة، فتربعت ألمانيا بلا منازع على عرش الصدارة، إذ أحصى "يوروستات" ما يقل قليلا عن 95ر2 مليار مسافر على شبكة السكك الحديدية فيها عام 2025، تلتها فرنسا بـ 3ر1 مليار مسافر، ثم إيطاليا بـ 844 مليون مسافر.

وفي الطرف المقابل، جاءت ليتوانيا في أدنى القائمة بـ5 ملايين مسافر، ثم إستونيا بـ8 ملايين، واليونان بـ14 مليونا.