الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ميرتس وماكرون

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح للمحادثة هاتفيًا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا اتصل ماكرون أو ميرتس بالكرملين، قال بيسكوف: "سيرد على الهاتف أيضًا. إنه (فلاديمير بوتين) منفتح على الحوار مع الجميع"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي 27 أكتوبر الجاري، أفاد مكتب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأنه ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أجريا مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف الرئيس الفنلندي مكالمته الهاتفية مع بوتين بأنها "صريحة ومفيدة"، وذلك بحسب المكتب الرئاسي الفنلندي.

وكان المكتب الصحفي للكرملين، أكد في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على الاستمرار في الحفاظ على الاتصالات الهاتفية المباشرة مع كل من نظيره الفنلندي ورئيس وزراء النرويج.

وأوضح الكرملين أنه بناء على طلب الجانبين الفنلندي والنرويجي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين ونظيره الفنلندي ورئيس وزراء النرويج.