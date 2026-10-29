"كريستين لاغارد" تستقيل من رئاسة البنك المركزي الأوروبي في فبراير 2027

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أن رئيسته "كريستين لاغارد" ستغادر منصبها في 7 فبراير 2027، قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها المقررة في أكتوبر من العام نفسه.

وأبلغت لاغارد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها، وفقاً لما أعلنه البنك.

وتأتي الاستقالة المبكرة بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبل لاغارد، وسط تقارير عن احتمال توليها منصباً قيادياً في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاء الإعلان في يوم اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وقبيل المؤتمر الصحفي المعتاد الذي تعقده لاغارد عقب الاجتماع، ما يضع مستقبل قيادة المؤسسة النقدية الأوروبية في دائرة الاهتمام، بالتزامن مع قرارات السياسة النقدية.