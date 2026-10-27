الهند تجلي الآلاف استعداداً لوصول الإعصار أرناب

أعلنت السلطات في الهند اليوم ​الثلاثاء أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منطقة الساحل ‌الشرقي للبلاد ​وألغيت بعض رحلات القطارات، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول إعصار قوي إلى اليابسة مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وفي نيبال المجاورة، حذرت السلطات السياح من التوجه إلى المناطق المرتفعة خشية أن يتسبب الإعصار المداري أرناب في أمطار غزيرة وعواصف ثلجية ⁠وانهيارات ثلجية في منطقة الهيمالايا بدءا من مساء الخميس وحتى يوم السبت.

وتأتي هذه المخاطر في وقت يبدأ فيه هذا البلد الجبلي في التعافي من فيضان مفاجئ مميت وقع في أغسطسوأودى بحياة نحو 1500 شخص.

وقال هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الثلاثاء إن إعصار أرناب، الذي تشكل فوق خليج البنغال، اشتد ‌منذ أمس الاثنين.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ‌اليابسة في ولاية أندرا براديش الساحلية الواقعة جنوب الهند بحلول ‌صباح غد الأربعاء، مصحوبا ‌برياح قوية وأمطار غزيرة في أجزاء من الولاية وكذلك في ولاية أوديشا المجاورة.

وقال براكار جين ​مدير هيئة إدارة ‌الكوارث بولاية أندرا ​براديش لرويترز إن ما يقرب من ⁠50 ألف شخص نقلوا إلى ملاجئ من المناطق المعرضة للخطر بحلول مساء أمس الاثنين، من أصل 400 ألف شخص يقدر أنهم بحاجة ​إلى الإجلاء.

وأضاف ⁠جان "عمليات الإجلاء ⁠مستمرة".

وقال راجيش برابهاكار باتيل مفوض الإغاثة الخاص بولاية أوديشا لرويترز إنه لم تجر أي عمليات إجلاء في أوديشا حتى الآن. وكانت الولاية قد ⁠أعلنت بالفعل إغلاق المدارس والجامعات في خمس مناطق يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأمواج وهي تضرب الشواطئ المهجورة، والمتاجر المغلقة التي تصطف على جانبي الشوارع في المناطق المتضررة.

وقالت سلطات السكك الحديدية الإقليمية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إلغاء ‌رحلات ما لا يقل عن 12 قطارا في الشرق، في حين تم تعليق ​خدمات السكك الحديدية على 53 خطا على امتداد الساحل الجنوبي اليوم وغدا.

وخليج البنغال هو أحد المناطق الرئيسية في العالم التي تشهد أعاصير مدارية، مما يجعل الساحل الشرقي للهند معرضا بشكل خاص للكوارث ​الجوية المرتبطة بالبحر.