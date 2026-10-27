روسيا وأوكرانيا تبدآن وقفاً محدوداً لإطلاق النار للسماح بعملية إنسانية

أعلنت روسيا ​وأوكرانيا اليوم الثلاثاء أنهما بدأتا وقفا ‌محدودا ​لإطلاق النار من أجل السماح بإطلاق عملية إنسانية في بلدة أوليشكي التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام ⁠إنها أوقفت القصف باتجاه مدينة خيرسون الأوكرانية اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت موسكو (01:00 بتوقيت غرينتش) تمهيدا ‌للعملية الإنسانية في أوليشكي، الواقعة على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو من مدينة ‌خيرسون.

وأكد دميترو لوبينيتس، مفوض البرلمان ‌الأوكراني لحقوق الإنسان، في منشور على ‌فيسبوك أن وقف ‌إطلاق النار بدأ في التوقيت نفسه.

وقال "بصفتي رئيس ​فريق التفاوض ‌الأوكراني، ​أؤكد أن الجانب الأوكراني يلتزم ⁠بتعهداته".

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف محدود لإطلاق النار في محيط بلدة ​أوليشكي ⁠الواقعة ⁠في جنوب أوكرانيا والخاضعة للسيطرة الروسية، بما يتيح إيصال المساعدات وتنفيذ عمليات ⁠إجلاء من البلدة الواقعة على خط الجبهة، والتي تعاني نقصا حادا في الغذاء والأدوية.

وسيطرت القوات الروسية على أوليشكي خلال الأيام الأولى ‌من الحرب في فبراير 2022. وأعلن ​البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب ساعدت في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ​أوليشكي.