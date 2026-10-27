«طيران الإمارات» تشغّل طائرات A350 إلى موريشيوس مطلع نوفمبر

تبدأ «طيران الإمارات» اعتباراً من أول نوفمبر المقبل تشغيل أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350» على خط دبي – موريشيوس، لتحل محل طائرة «بوينغ 777» المستخدمة حالياً في تشغيل الرحلتين اليوميتين EK709 وEK710، في إطار مواصلة تحديث المنتجات والخدمات المقدمة للمسافرين على هذا الخط. وبموجب التغيير، ستشغّل الناقلة 3 رحلات يومياً بين دبي وموريشيوس، تشمل رحلة بطائرة «إيرباص A350»، إلى جانب رحلتين بطائرات «إيرباص A380»، المجهزة أيضاً بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة.

وتضم طائرة «A350» المخصصة للخط 298 مقعداً موزعة على ثلاث درجات سفر، تشمل 32 مقعداً في درجة الأعمال، و28 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و238 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتيح شبكة الناقلة للمسافرين من موريشيوس مواصلة رحلاتهم عبر دبي إلى أكثر من 70 وجهة في أوروبا وآسيا والأمريكتين، بما يوفر خيارات متعددة للسفر عبر شبكة «طيران الإمارات» الدولية. وفقاً لجدول التشغيل الجديد، تغادر رحلة «طيران الإمارات» EK709 دبي يومياً عند الساعة 7:55 صباحاً، لتصل إلى موريشيوس عند الساعة 2:40 بعد الظهر، فيما تغادر رحلة العودة EK710 موريشيوس عند الساعة 6:30 مساءً، وتصل إلى دبي عند الساعة 1:10 صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي. ويتيح تشغيل طائرة «A350» تقديم تجربة درجة الأعمال الجديدة على هذا الخط إلى جانب الدرجة السياحية الممتازة ومجموعة من التقنيات الحديثة على متن الطائرة.