إندونيسيا تنشر 210 من أفراد الشرطة لمكافحة حرائق الغابات

نشرت الشرطة الوطنية الإندونيسية 200 من أفراد لواء الشرطة المتنقل (بريموب) و10 من ضباط وكالة التحقيقات الجنائية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات والأراضي في كاليمانتان الشرقية والوسطى.

وقال مدير مكتب الإعلام العام بالشرطة الوطنية، البريجادير جنرال ترونويودو ويسنو أنديكو، في جاكرتا اليوم الاثنين، إن نشر هذه القوات يأتي في إطار جهود شاملة للتصدي للحرائق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا."

وسيساعد أفراد لواء الشرطة المتنقل في إخماد الحرائق ومنع انتشارها، فيما سيدعم ضباط وكالة التحقيقات الجنائية جهود إنفاذ القانون.

وأوضح ترونويودو أن "هذه الجهود تجري بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمعات المحلية للحد من آثار حرائق الغابات والأراضي."

وسيساعد أفراد الشرطة في مكافحة الحرائق في منطقة كوتاي الشرقية، كما سيدعمون جهود الحد من مخاطر الحرائق في منطقة العاصمة نوسانتارا ومنطقتي كوتاي الغربية وباسر.

وقال ترونويودو إن مكافحة حرائق الغابات والأراضي تتطلب تعاونا بين الأفراد العاملين في الميدان والحكومات والمجتمعات المحلية.

وأضاف أن التنسيق بين جميع الأطراف ضروري لاحتواء الحرائق والحد من آثارها على البيئة والسكان.





