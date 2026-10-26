اليابان توجه تهمة القتل إلى جندي في مشاة البحرية الأمريكية

وجّه الادعاء الياباني اتهامات إلى جندي في مشاة البحرية الأمريكية للاشتباه في قتله امرأة في أوكيناوا، وفق ما أفاد ناطق باسم المحكمة وكالة فرانس برس.

وأثارت القضية غضبا شعبيا ودفعت برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى التنديد بـ"جريمة شنيعة"، كما أعادت إشعال الجدل حول الوجود العسكري الأمريكي المكثف في الجزيرة.

وقال الناطق باسم المحكمة في ناها إن "لائحة الاتهام في القضية قدِّمت في 25 أكتوبر، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية تفيد بتوجيه تهمتي القتل والسرقة إلى المشتبه به.

وأوردت صحيفة "يوميوري شيمبون" أنه بحسب وثيقة الاتهام، يُزعم أن المشتبه به البالغ 20 عاما، خنق في 3 أكتوبر امرأة تبلغ 39 عاما من مدينة ناها داخل أحد الفنادق باستخدام سلك هاتف.

وأضافت الصحيفة أنه متهم أيضا بسرقة حقيبة ظهر كانت تحتوي على محفظة المرأة وأغراض أخرى، وقد وُجِّهت إليه تهم تتعلق بالسرقة.

وأوردت "يوميوري شيمبون" ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مصادر في التحقيق، أن الجندي الذي نفى الاتهامات وقت توقيفه، أدلى الآن بتصريحات تشير إلى تورطه في القضية.

ولطالما أثارت الجرائم التي يرتكبها أفراد من الجيش الأمريكي، احتجاجات في الجزيرة الواقعة جنوب اليابان والتي تطالب منذ سنوات مناطق أخرى في البلاد بتقاسم عبء استضافة القوات الأمريكية.