بلا إذن بشري.. "كلود" يتجاوز القيود ويصل إلى بيانات انتخابية أمريكية

ذكر ​موقع أكسيوس أمس الأحد أن ‌نموذج ​الذكاء الاصطناعي كلود التابع لشركة أنثروبيك اخترق جدار حماية ووصل إلى بيانات الناخبين المتاحة للجمهور في ولاية جورجيا الأمريكية ⁠دون إذن بشري.

وقال متحدث باسم شركة أنثروبيك لأكسيوس "خلال عملية تدريبية، تمكن كلود من ‌الوصول إلى إجمالي أعداد الأصوات، إذ استخرج البيانات التي تتيحها ‌الولاية للجمهور مقابل رسوم. ‌ولم يلج إلى نظام ‌تسجيل الناخبين بالولاية ولم ‌يقم بتغيير أو استخراج أي سجلات ​تصويت".

وأعلنت شركة ‌أنثروبيك ​في وقت سابق ⁠من هذا الشهر أنها عثرت على أمثلة تثبت أن كلود ​تجاوز ⁠قيودا ⁠للوصول إلى بيانات محمية برمز أو مقابل رسوم، وأن بعض ⁠هذه الحالات شملت مواقع إلكترونية تديرها أجهزة حكومية أمريكية على مستوى البلاد والولايات وعلى المستوى المحلي.