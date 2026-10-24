الرئيس الأرجنتيني يفلت من الملاحقة في قضية "دولار ليبرا" المثيرة للجدل

رفضت محكمة أرجنتينية يوم أمس الجمعة الإجراءات المرفوعة ضد الرئيس خافيير ميلي بسبب تورطه المزعوم في فضيحة عملة مشفرة، وحكمت بأن السلوك المبلغ عنه لا يشكل جريمة جنائية.

وقال القاضي الاتحادي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إن الحوادث قيد التحقيق لا تندرج تحت أي قانون جنائي.

وتم اتهام ميلي العام الماضي بالترويج للعملة المشفرة " دولار ليبرا" على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تنهار قيمتها بعد ساعات فقط. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا أكثر من 200 مليون دولار. ودعا بعض السياسيين المعارضين إلى إجراءات لعزل الرئيس.

وكتب ميلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ذلك الوقت: "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. دولار ليبرا". وقام بحذف المنشور بعد ساعات. وقال في بيان لاحق: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن علمت بذلك، قررت عدم الاستمرار في نشره".

واتهم النقاد ميلي بالمشاركة فيما يسمى بعملية سحب البساط، وهو نوع من عمليات احتيال العملات المشفرة التي يتعرض فيها المستثمرون للخسائر بعد انهيار قيمة العملة.

وقال القاضي إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالاحتيال أو إساءة استخدام المنصب أو أي سلوك آخر لا يتوافق مع المنصب العام. وكان الادعاء قد توصل في السابق إلى نفس النتيجة.

ورحب ميلي (56 عاما) بالقرار قائلا إنه كشف عن "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" تهدف فقط إلى تقويض الرئاسة لأسباب سياسية و"الترويج للانقلاب". وأضاف أن القضاء قد وضع الأمور في نصابها الصحيح الآن.

وانتقدت المعارضة الحكم. وكتبت منظمة الشباب البيرونية اليسارية "لا كامبورا" على موقع "إكس" "لا توجد عدالة في بلدنا. السلطة القضائية تسيطر عليها مافيا تخدم من هم في السلطة".