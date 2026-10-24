رفع تحذير من تسونامي بعد زلزال قبالة فانواتو

رفعت السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي عقب زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة أرخبيل فانواتو الصغير السبت، وفق ما ذكر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية إلى وقوع زلزال بقوة 7,2 درجات، قبل أن يعلن مركز الرصد في تحديث أن قوة الزلزال بلغت 6,9 درجات.

وكانت إدارة المخاطر الجيولوجية في فانواتو أصدرت في وقت سابق تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية بضرورة التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وسُجل مركز الزلزال على مسافة نحو 200 كيلومتر شمال غرب بورت أولري في جزيرة سانتو بأرخبيل فانواتو، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأفادت الهيئة أيضا برصد زلزال ثان بقوة 6,3 درجات في المياه المحيطة بالأرخبيل.

وأفاد رئيس وزراء فانواتو السابق ألاتوي إسماعيل كالساكاو على فيسبوك بوقوع خمس هزات ارتدادية داعيا السكان على "توخي السلامة" ومتابعة التطبيقات بانتظام.

والزلازل كثيرة الحدوث في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يقع ضمن نطاق "حلقة النار" التكتونية في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.