تركيا: نناقش مع مصر اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع ليبيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن أنقرة تناقش مع مصر اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مع ليبيا، وإن بوسعها تهدئة مخاوف القاهرة بشأن الاتفاق، بعد أن أثار تصديق برلمان شرق ليبيا على الاتفاق هذا الأسبوع انتقادات حادة من مصر واليونان وقبرص.
وفي كلمة له في إسطنبول عقب اجتماعه مع نظرائه من مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، قال فيدان أيضا إن الظروف أصبحت مواتية الآن لتوحيد الفصائل المتنافسة في شرق ليبيا وغربها، مضيفا أنه يأمل أن تعلن أنقرة "أخبارا سارة جدا" بشأن الأمر قريبا.