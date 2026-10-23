تركيا: نناقش مع مصر اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع ليبيا

قال ‌وزير ​الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن أنقرة تناقش مع مصر اتفاق ترسيم ⁠الحدود البحرية الذي وقعته مع ليبيا، وإن بوسعها تهدئة ‌مخاوف القاهرة بشأن الاتفاق، بعد أن ‌أثار تصديق برلمان شرق ‌ليبيا على الاتفاق هذا ‌الأسبوع انتقادات ‌حادة من مصر واليونان ​وقبرص.

وفي ‌كلمة ​له في ⁠إسطنبول عقب اجتماعه مع نظرائه من ​مصر ⁠وباكستان والسعودية ⁠وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، قال ⁠فيدان أيضا إن الظروف أصبحت مواتية الآن لتوحيد الفصائل المتنافسة في شرق ليبيا وغربها، ‌مضيفا أنه يأمل أن تعلن ​أنقرة "أخبارا سارة جدا" بشأن الأمر قريبا.