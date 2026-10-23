لقاء ترامب وكيم يبتعد.. فرص القمة تتضاءل قبل نهاية العام

أكدت خمسة مصادر مطلعة ‌أن ​المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين يرون أن فرص عقد لقاء بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري ⁠الشمالي كيم جونغ أون هذا العام تتضاءل.

وكان ترامب، وهو الرئيس الأمريكي ‌الوحيد الذي التقى زعيما كوريًا شماليا، حريصا على إعادة ‌إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية، ‌لكن بيونغ يانغ لم تبد ‌اهتماما يذكر ‌بالدبلوماسية الهادفة إلى احتواء برنامجها النووي.

وقالت ​المصادر الخمسة، ‌أربعة ​منهم اطلعوا على ⁠الأمر من قبل مسؤولين كبار من الولايات المتحدة ​وكوريا ⁠الجنوبية ⁠أما الخامس فمسؤول كوري جنوبي، إن الولايات المتحدة ⁠لم تتلق أي رد من كوريا الشمالية بشأن عقد لقاء بين ترامب وكيم، ولم يتبق ‌سوى القليل من الوقت قبل انعقاد قمة ​إقليمية في الصين الشهر المقبل حيث يمكن أن يتم عقد هذا اللقاء.