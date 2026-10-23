الصين.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب التبت ويودي بحياة 16 شخصاً

ذكرت ​وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب ‌إدارة ​الطوارئ في مدينة ناقتشو أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب منطقة التبت في جنوب غرب الصين عند حوالي الساعة 10.33 مساء (14.33 بتوقيت جرينتش) يوم أمس الخميس ما أسفر عن مقتل 16 ⁠شخصا وإصابة 32 آخرين.

وأضافت الوكالة أنه بحلول الساعة 0225 من فجر يوم الجمعة كان 11 من المصابين في حالة خطيرة ‌بينما تعرض 21 آخرون لإصابات طفيفة.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن تصدعات ظهرت في بعض المنازل ‌بالقرى الأقرب إلى مركز الهزة. وهذا الزلزال ‌هو الأقوى الذي يضرب الصين منذ يناير 2024.

ووفقا لبيانات ‌مركز شبكات الزلازل الصيني فقد كان مركز الزلزال في منطقة ​ذات كثافة ‌سكانية منخفضة ​وتقع على ارتفاع شاهق في مدينة ⁠ناقتشو بشمال التبت، وعلى عمق عشرة كيلومترات. ويبلغ متوسط الارتفاع في نطاق خمسة كيلومترات من ​بؤرة ⁠الزلزال ⁠حوالي 4864 مترا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية رسمية سكانا يغادرون منازلهم بحثا عن مأوى ⁠في الخارج أو داخل سياراتهم المتوقفة في الشوارع.

وروى أحد السكان أنه استيقظ على وقع الزلزال القوي، وسمع أصوات تصدعات في منزله أثناء الهزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن فرق ‌الإطفاء والإنقاذ المحلية هرعت نحو المنطقة المتضررة.

كما أظهرت بيانات مركز ​شبكات الزلازل الصيني تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف تراوحت قوتها بين ثلاث وأربع درجات في المناطق القريبة عقب الزلزال الرئيسي الذي بلغت ​قوته سبع درجات.