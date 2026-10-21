النفط يرتفع إلى 110 دولارات جراء تصاعد مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط المخاوف حيال ​الإمدادات من الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار إلى 110 دولارات للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار إلى 99 دولارا للبرميل.

وأفادت شركة كبلر لتتبع السفن في مذكرة يوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 18 هجوما ‌على سفن خلال أسبوعين

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في مذكرة "امتدت الهجمات على ناقلات النفط إلى خارج مضيق هرمز.. تستهدف إيران سفنا في الجنوب وصولا ‌إلى خليج عمان، وتهدد عمليات التحميل خارج الخليج العربي، ‌فضلا عن عمليات النقل من سفينة إلى أخرى التي ساعدت ‌في دعم عمليات التحميل في الشرق ‌الأوسط مع استمرار الصراع".

ذكرت مصادر في السوق اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط ​الخام ونواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن مخزونات النفط الخام انخفضت 4.9 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليوني برميل وانخفضت مخزونات نواتج ​التقطير بنحو 2.6 مليون برميل مقارنة ‌بالأسبوع السابق.