كوريا تسحب مزيداً من دبلوماسييها من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن ​سول ستسحب عددا إضافيا من موظفي سفارتها في أوكرانيا، بعدما خلصت إلى عدم تلقيها استجابة بناءة من الجانب الأوكراني بشأن خلاف يتعلق بأسيري حرب من كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية ⁠قد استدعت سفيرها هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كييف نقلت أسيرين ‌من جنود كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية.

وقالت سول إن هذا الكشف خرق اتفاقا يقضي ‌بالحفاظ على سرية عملية النقل من أجل ‌حماية الجنديين وعائلتيهما في كوريا الشمالية.

وذكر ‌المتحدث باسم الوزارة بارك ‌دو-سون اليوم الثلاثاء أن سول أبلغت أوكرانيا بموقفها عبر قنوات ​متعددة، لكنها ‌لم تتلق ​ردا وافيا من كييف.

وقال بارك ⁠في مؤتمر صحفي دوري "اتُخذ هذا الإجراء لأننا رأينا أنه ضروري لتسهيل التوصل إلى حل ​ودي ⁠للمسألة واستعادة ⁠الثقة بين البلدين"، دون ذكر عدد الموظفين الذين سيغادرون.

وأضاف أن القائم بالأعمال سيبقى في كييف ⁠للحفاظ على التواصل الدبلوماسي، إلى جانب جميع موظفي القنصلية، من أجل حماية الرعايا الكوريين الجنوبيين.

واستطرد بالقول إن التهديدات المستمرة بشن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا جعلت من الصعب ‌ضمان سلامة الموظفين.

وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأوكراني ​أندريه سيبيها بأن كييف تعتبر هذه المسألة منتهية.

وعزا الخلاف إلى تباين التفسيرات بشأن ترتيبات السرية، وقال إن أوكرانيا أوفت بجميع التزاماتها.