الصين تتهم سفينة قتالية أمريكية بتعريض الأمن البحري للخطر

اتهمت قيادة ‌المسرح الجنوبي ​بالبحرية الصينية اليوم الثلاثاء سفينة قتالية أمريكية بتعريض الأمن البحري للخطر من ⁠خلال دخولها "بشكل غير قانوني" إلى مياه بالقرب من سابينا ‌شول في جزر سبراتلي دون الحصول ‌على موافقة من بكين.

ونشرت البحرية ‌الصينية قوات لتتبع ‌ومراقبة السفينة ‌الحربية الأمريكية تشارلستون، وقالت إن ​الإجراء الأمريكي ‌لا ​ينتهك الحقوق السيادية ⁠للصين فحسب بل يضر أيضا ​بالسلام ⁠والاستقرار في ⁠المنطقة.

وتتنازع كل من الصين والفلبين، ⁠التي تربطها معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، السيادة على سابينا شول وأرخبيل جزر ‌سبراتلي بأكمله.