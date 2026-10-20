وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين ‌مطلعين ​أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لإسرائيل.

وقال هيغسيث قال في منشور على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إنه زار أفرادا من القوات المسلحة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.

وأحجمت ‌وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الرد. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق.

وتأتي أنباء رحلة ‌هيغسيث بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب تأييده لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقرر ‌إجراؤها الأسبوع المقبل في إسرائيل - ‌وهي أول انتخابات تجري هناك منذ الهجوم الذي قادته حركة (حماس) في السابع من ‌أكتوبر 2023، وهو هجوم ⁠هز إسرائيل التي دخلت في حرب في غزة ولبنان وإيران.

وتشير استطلاعات ​الرأي ⁠إلى أن ⁠التحالف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو من المتوقع أن يفقد أغلبيته الحاكمة، لكن المعارضة قد تواجه هي الأخرى صعوبة ⁠في تشكيل حكومة.

وأحجم جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن تأييد نتنياهو في مقابلة أجريت معه في وقت سابق أمس الاثنين، قائلا إنه لا يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف فانس، الذي سافر إلى بودابست وأيد ‌فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية في وقت سابق من هذا العام، في ​مقابلة مع منصة تو واي الرقمية "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا هو ما أركز عليه، انتخابات التجديد النصفي".

وتابع فانس "أنا لست ضد تأييده، لكنني لست مع تأييده أيضا.. ​لن أتدخل في الانتخابات ‌الإسرائيلية".