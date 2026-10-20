بيونغ يانغ تهدد بتعزيز ترسانتها الحدودية واستئناف الدعاية ضد سول

هددت كوريا الشمالية باستئناف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت ونشر مزيد من الأسلحة على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، في ظل استمرار العداء بين الدولتين بسبب انفجارات الألغام الشهر الماضي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت مطلع هذا الشهر إن الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية هي سبب وقوع انفجارات في 21 سبتمبر الماضي على الحدود، مطالبة كوريا الشمالية بالاعتذار وإزالة هذه الألغام. وجاء هذا الإعلان بعدما نفت كوريا الشمالية مسؤوليتها عن الانفجارات، وحذرت من رد فعل انتقامي في حال تم استفزازها.

واتهمت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم أمس الاثنين كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية وبث تحذيرات عبر مبكرات الصوت عدة مرات على الحدود منذ أغسطس الماضي " بذريعة غير منطقية"، تزعم أن جنودا كوريين شماليين عبروا الحدود. وقالت إن مثل هذه الاستفزازات "تجاوزت الخط الأحمر" منذ انفجارات الألغام.

وأضافت "هناك وضع خطير يسود الحدود الجنوبية بسبب السلوك المتهور لجيش جمهورية كوريا"، مشيرة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي، جمهورية كوريا.

وأشارت إلى أن الجيش الكوري الشمالي يدرس" نشر المزيد من المعدات الهجومية التكتيكية على الحدود الجنوبية كإجراء استباقي وقمعي للتعامل مع الطوارئ واستئناف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت ضد جمهورية كوريا".

ووصف رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، جين يونج سونغ، اليوم الثلاثاء، التهديدات الكورية الشمالية بأنها "لا يمكن التسامح معها"، وأمر الجيش بـ"الرد بحزم" على أي استفزازات محتملة من جانب الشمال. وقال جين إن الجيش الكوري الجنوبي سيتعامل بحزم مع أي اختراقات للحدود من جانب القوات الكورية الشمالية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وتصاعدت التوترات على طول الحدود الكورية خلال السنوات الأخيرة، وهي من أكثر الحدود تحصينا في العالم، بعدما أضافت كوريا الشمالية ألغاما وأسلاكا شائكة وحواجز مضادة للدبابات وتحصينات أخرى على خط المواجهة، في إطار سياستها الرامية إلى قطع العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن جنودا كوريين شماليين تجاوزوا خط ترسيم الحدود العسكري 50 مرة خلال العام الجاري، أثناء أعمال التحصين. وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه رد بإطلاق طلقات تحذيرية وبث تحذيرات صوتية.