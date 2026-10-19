تهديد بوجود قنبلة يغيّر مسار رحلة للخطوط النمساوية من تل أبيب إلى فيينا

أكد متحدث باسم الخطوط الجوية ‌النمساوية أن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 57 شخصا ومتجهة من تل أبيب إلى فيينا حولت مسارها إلى العاصمة البلغارية صوفيا في وقت متأخر يوم أمس الأحد، ⁠بعد تلقي تهديد ضد الطائرة.

وقالت الخطوط الجوية النمساوية إن التهديد استهدف الرحلة أو.إس82 من تل أبيب إلى فيينا، مما ‌استلزم التوقف في صوفيا.

وأضافت أن الطائرة هبطت بسلام في الساعة 2042 بتوقيت وسط ‌أوروبا (1842 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشركة إن الطائرة إيرباص ‌إيه320 تخضع للتفتيش، وإن الركاب سيعاد حجز ‌رحلات لهم على ‌رحلة بديلة بعد اكتمال التفتيش. وكان على متن الطائرة 51 ​راكبا وستة ‌من أفراد ​الطاقم.

وأظهرت بيانات موقع فلايت ⁠رادار24 لتتبع الرحلات أن طائرة إيرباص إيه320، مسجلة تحت الرقم أو.إي-إل.زد.إي، كان من ​المقرر ⁠أن تغادر تل ⁠أبيب متجهة إلى فيينا لكنها حولت مسارها إلى صوفيا.

وأضافت سكاي، نقلا عن تفاصيل ⁠أولية من وزارة النقل والاتصالات البلغارية، أن الطائرة هبطت بعد تلقيها "إشارة تهديد بوجود قنبلة".

وقالت الوزارة في بيان "خلال الرحلة، عند الحدود مع رومانيا، أبلغ الطاقم عن إشارة تهديد ‌بوجود قنبلة وقرر الهبوط بصورة استثنائية في صوفيا".

وأضافت الوزارة ​أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية رافقت الطائرة حتى هبوطها في صوفيا، وأن الركاب نزلوا منها لاحقا.