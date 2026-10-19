المغرب.. إعفاء وزيرة بعد يومين من تعيينها بسبب شهادة طبية

أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزيرة في الحكومة الجديدة عينها قبل يومين، وذلك عقب تداول وسائل إعلام مغربية تقارير تفيد بأن الوزيرة سبق إدانتها بقضية نصب واحتيال.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان الأحد، إن الملك تلقى من رئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء طلباً بإعفاء وزيرة التكوين المهني والتأهيل مديحة خيير.

وكانت وسائل إعلام مغربية أثارت في اليومين المنصرمين قضية توبعت فيها مديحة خيير في 2004 بتهمة النصب والاحتيال، كما أفادت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بحصولها في ذلك الوقت على تقرير طبي يثبت أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية حاولت على إثرها الانتحار.

وكان العاهل المغربي ترأس في القصر الملكي بالعاصمة الرباط مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة، وعقب مراسم التنصيب، استقبل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.