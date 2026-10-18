أرقام تمنع كارثة.. ماذا تعني العلامات المرسومة على مهابط الهليكوبتر؟

العلامات المرسومة على مهابط طائرات الهليكوبتر ليست مجرد رموز إرشادية، بل تمثل وسيلة مهمة لتزويد الطيارين بمعلومات فنية تساعدهم على تقييم مدى ملاءمة المهبط للمروحية، وتحديد مناطق الهبوط الآمن ومسارات الحركة قبل الوصول إلى الأرض أو مغادرتها.

ويُعد حرف H، الذي يظهر بوضوح على معظم مهابط المروحيات، من أبرز هذه العلامات، إذ يرتبط بطائرات الهليكوبتر ويحدد منطقة مخصصة لهبوطها، غير أن أهمية العلامات لا تتوقف عند هذا الحرف، إذ تحمل بعض المهابط أرقاما ورموزا إضافية تتضمن بيانات مهمة بشأن حدود التشغيل الآمن.

أرقام تحدد الوزن الأقصى وحجم المروحية

بحسب إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، تظهر على بعض مهابط المروحيات، خصوصا تلك الموجودة فوق أسطح المستشفيات والمباني المرتفعة والمنشآت التجارية، أرقام كبيرة توضح الحدود التصميمية للمهبط.

فعلى سبيل المثال، يشير الرقم 4، عندما يُستخدم ضمن نظام العلامات المعني، إلى حد أقصى للوزن يبلغ 4 آلاف رطل، أي نحو 1.8 طن، وقد يظهر أسفل الرقم رمز مثل D40، للدلالة على أقصى قطر للدوّار يمكن للمهبط استيعابه، وفقا لنظام الترميز المستخدم.

وتساعد هذه البيانات الطيارين على التحقق من توافق أبعاد المروحية ووزنها مع إمكانات المهبط، بما يقلل مخاطر استخدام مهبط غير مناسب لطراز الطائرة.

ومع ذلك، فإن نظام العلامات المشار إليه في إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية ليس إلزاميا في جميع المهابط، كما قد تختلف طريقة عرض المعلومات من موقع إلى آخر.

علامات تحدد مناطق الهبوط ومسارات الحركة

إلى جانب الأرقام الخاصة بالوزن والأبعاد، تتضمن مهابط المروحيات علامات أرضية تساعد الطيارين على تحديد المناطق المخصصة للهبوط والإقلاع.

ومن أبرزها منطقة الهبوط والإقلاع (TLOF)، التي تحدد المساحة التي يمكن للمروحية أن تلامس سطحها بأمان وتغادره عند الإقلاع. ويمكن تمييز حدودها بخط أبيض متصل أو بعلامات عاكسة للضوء، وفقًا للتصميم المعتمد.

كما توجد منطقة الاقتراب النهائي والإقلاع (FATO)، التي تحدد النطاق المخصص لمناورات الاقتراب النهائي والإقلاع. وتوصي الإرشادات الأمريكية باستخدام خطوط متقطعة لتوضيح حدود هذه المنطقة.

وتكتسب هذه العلامات أهمية خاصة في المهابط الموجودة فوق أسطح المباني، حيث تكون المساحة محدودة، وقد تتطلب عمليات الهبوط والإقلاع دقة كبيرة في تحديد المسار المناسب.

لماذا تظهر الأسهم على بعض المهابط؟

تتضمن بعض مهابط المستشفيات علامات إضافية، مثل حرف H باللون الأحمر، فيما تستخدم مهابط أخرى أسهما لتوضيح اتجاهات الاقتراب والمغادرة المفضّلة.

وتشير الأسهم المتجهة نحو مركز منطقة الهبوط والإقلاع إلى اتجاه الاقتراب، بينما توضح الأسهم المتجهة إلى الخارج اتجاه المغادرة بعد الإقلاع، وتوصي إدارة الطيران الفيدرالية بأن يبلغ طول هذه الأسهم نحو 10 أقدام، أي قرابة 3 أمتار.

وتوفر هذه الإشارات مرجعا بصريا يساعد الطيار على فهم ترتيب المهبط واتجاهات الحركة الموصى بها، مع مراعاة الظروف التشغيلية المحيطة.

هل تخضع جميع مهابط المروحيات للعلامات نفسها؟

رغم أهمية العلامات الأرضية في تعزيز السلامة، فإن شكلها وترتيبها لا يتطابقان بالضرورة في جميع المهابط، فبعض المهابط الخاصة أو القديمة يعتمد تصميمات مبسطة أو أنماطا مختلفة، كما أن بعض العلامات الواردة في إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية تندرج ضمن التوصيات وليست متطلبات إلزامية عامة.

وبالتالي، فإن فهم الأرقام والرموز الموجودة على المهبط يتطلب مراعاة نظام العلامات المعتمد في الموقع، وعدم افتراض أن كل رقم أو رمز يحمل المعنى نفسه في جميع الحالات.

تمثل العلامات الموجودة على مهابط المروحيات جزءا مهما من منظومة السلامة الجوية، فهي توفر معلومات عن حدود الوزن والأبعاد، وتوضح مناطق الهبوط ومسارات الحركة، بما يساعد الطيارين على اتخاذ قرارات أكثر أمانا أثناء الاقتراب والهبوط والإقلاع.