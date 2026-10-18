ليتوانيا تطلب من سكانها التوجه إلى الملاجئ بعد رصد جسم طائر

أكد ​جيش ليتوانيا ومركز إدارة الأزمات الوطني في البلاد أن تعليمات صدرت لسكان المناطق الوسطى والشمالية بالتوجه إلى ⁠الملاجئ لمدة ساعة تقريبا صباح اليوم الأحد بسبب رصد جسم طائر غير ‌معروف.

وأفاد المركز بأنه جرى استدعاء مقاتلات الشرطة الجوية ‌التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة ‌وإغلاق مطار كاوناس بعد ‌إعلان الإنذار الجوي "الأحمر".

في ‌غضون ذلك، قال جيش لاتفيا ​جارة ليتوانيا ‌الشمالية ​إن البلاد أصدرت تحذيرا ⁠جويا "أصفر" في بعض المناطق المتاخمة لليتوانيا قبل رفعه لاحقا، ​مشيرا ⁠إلى "تهديد ⁠محتمل".

واخترقت طائرات مسيرة أوكرانية المجال الجوي لدول حلف ⁠الأطلسي في منطقة البلطيق مرارا خلال الأشهر الماضية. وقالت كييف إن التشويش الروسي على إشاراتها تسبب في تغيير ‌مسار المسيرات.

وأثار هذا الأمر مخاوف من ​اتساع نطاق الحرب الروسية في أوكرانيا لتتجاوز حدود دول حلف الأطلسي.