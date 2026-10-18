روسيا تعلن تدمير 195 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة إلى موسكو

أكد رئيس ‌بلدية ​موسكو سيرجي سوبيانين عبر تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت ⁠يوم السبت ما يقرب من 200 طائرة مسيرة ‌أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو.

وأشار سوبيانين ‌في سلسلة طويلة من ‌المنشورات إلى ‌أن 195 ‌طائرة مسيرة تم تدميرها منذ ​منتصف الليل، ‌إذ ​تقوم فرق ⁠الطوارئ بفحص الحطام على الأرض.

وقالت هيئة ​الطيران ⁠المدني ⁠الروسية روسافياتسيا إن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو ⁠في موسكو أوقفا عمليات الطيران.

تتصدى وحدات الدفاع الجوي في كثير من ‌الحالات لطائرات مسيرة تستهدف العاصمة ​والمنطقة المحيطة بها، لكن هذه الأعداد الكبيرة غير معتادة.