روسيا تعلن تدمير 195 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة إلى موسكو

أكد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت يوم السبت ما يقرب من 200 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو.
وأشار سوبيانين في سلسلة طويلة من المنشورات إلى أن 195 طائرة مسيرة تم تدميرها منذ منتصف الليل، إذ تقوم فرق الطوارئ بفحص الحطام على الأرض.
وقالت هيئة الطيران المدني الروسية روسافياتسيا إن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو في موسكو أوقفا عمليات الطيران.
تتصدى وحدات الدفاع الجوي في كثير من الحالات لطائرات مسيرة تستهدف العاصمة والمنطقة المحيطة بها، لكن هذه الأعداد الكبيرة غير معتادة.