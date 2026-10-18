الإعصار ترودي يشتد قرب ساحل المكسيك

اشتد الإعصار ترودي بعض الشيء ​خلال تقدمه نحو الساحل الغربي للمكسيك يوم أمس السبت، في ‌حين حذر ​خبراء في الأرصاد الجوية من احتمال زيادة طفيفة أخرى في شدته خلال الليل قبل أن يبدأ في الضعف يوم الأحد.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار صار على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي ⁠من مانزانيلو مساء السبت، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 155 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز ‌إلى أن من ​المتوقع أن يجلب ترودي أمطارا ⁠تتراوح بين 10 و20 سنتيمترا، مع كميات أعلى تبلغ نحو 30 سنتيمترا، على أجزاء من ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو، مما يزيد ​خطر حدوث فيضانات ⁠وانهيارات أرضية ⁠تهدد الأرواح، لا سيما في المناطق شديدة الانحدار.

وقال المركز إن نطاقات الأمطار الخارجية قد تؤدي إلى هطول أمطار تتراوح بين خمسة وعشرة ⁠سنتيمترات، مع بلوغها نحو 15 سنتيمترا في بعض الحالات، في جيريرو وناياريت، حيث يمكن أن تحدث فيضانات مفاجئة محلية.

وحذر المركز كذلك من احتمال أن يتسبب الإعصار في أمواج مد قوية تؤدي لأضرار مادية بالمناطق الساحلية المعرضة لرياح تهب ‌من ناحية البحر.

وقال المركز إن الأمواج العاتية الناجمة عن ترودي بدأت بالفعل تؤثر على أجزاء ​من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، ومن المتوقع أن تمتد شمالا نحو الساحل الغربي الأوسط للبلاد، مما يخلق ظروفا لأمواج وتيارات مائية عكسية تهدد الأرواح.