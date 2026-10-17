لأول مرة منذ 71 عاماً.. رئيس تشيلي يزور بوليفيا

قام الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست بأول زيارة دولة إلى بوليفيا يقوم بها رئيس تشيلي منذ 71 عاما يوم أمس الجمعة، حيث تسعى الجارتان إلى تحسين العلاقات على الرغم من النزاع الطويل الأمد حول وصول بوليفيا إلى المحيط الهادئ.

وأعلن كاست ونظيره البوليفي رودريغو باز عن خطط لتعاون أوثق في معالجة الجريمة عبر الحدود وإمدادات الطاقة والاتصال الرقمي. كما دعا كاست باز للقيام بزيارة دولة إلى تشيلي في عام 2027.

وكان كارلوس إيبانيز ديل كامبو آخر رئيس لتشيلي يقوم بزيارة دولة إلى بوليفيا في عام 1955.

ولم يحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء منذ عام 1978. وفقدت بوليفيا ساحلها على المحيط الهادئ لصالح تشيلي في حرب المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، وسعت منذ ذلك الحين إلى استعادة الوصول إلى المحيط، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة.

وفي عام 2018، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تشيلي ليست ملزمة بالتفاوض بشأن وصول بوليفيا إلى البحر، لكنها حثت البلدين على مواصلة الحوار. وكانت المحادثات السابقة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وانتقد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قرار عدم جعل النزاع البحري قضية مركزية في الاجتماع. وكتب موراليس على موقع إكس أن استبعاد مطالبة بوليفيا بالوصول إلى البحر من جدول الأعمال الثنائي يعد إهانة للذاكرة التاريخية للشعب البوليفي.